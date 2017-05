Massimo Zanetti BG, redditività in forte crescita nel primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

11 mag 2017

Massimo Zanetti Beverage Group ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi in aumento del 7,1%. Il giro d’affari della società è salito da 218,12 milioni a 233,64 milioni di euro; la società ha segnalato che l’incremento dei ricavi è riconducibile a un più efficace mix di canale e di prodotto e al miglioramento del prezzo medio di vendita conseguente il rialzo del costo del caffè verde. In aumento anche il margine operativo lordo, che è passato da 12,8 milioni a 13,9 milioni di euro (+9,1%); di conseguenza, la marginalità è salita al 9,1%. L’utile netto (escluse le quote di terzi) è balzato a 2,27 milioni dagli 1,24 milioni contabilizzati nel primo trimestre del 2016.

A fine marzo l’indebitamento netto era salito a 232,87 milioni di euro, dai 220,89 milioni di inizio anno, in conseguenza all’assorbimento di cassa generato dalle maggiori liquidità necessarie per finanziarie il capitale circolante netto. Nell’intero trimestre le attività operative hanno assorbito risorse per 4,26 milioni di euro.

Il manegement ha confermato le stime per l’esercizio 2017, che dovrebbe chiudersi con una crescita del fatturato compresa tra il 2% e il 4% e un aumento dell’adjusted EBITDA tra il 10% e il 12%.

