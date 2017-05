Maire Tecnimont, ricavi e utile in aumento nei primi tre mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

10 mag 2017 ore 13:42

Maire Tecnimont ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 756,52 milioni di euro, in aumento del 38,5% rispetto ai 546,15 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso anno, in conseguenza all’evoluzione dei progetti nel portafoglio ordini ed è principalmente riconducibile all’entrata a pieno regime dei principali progetti di tipologia EPC, che nell’esercizio precedente erano ancora nelle fasi iniziali di progettazione. In forte miglioramento anche il margine operativo lordo, che è salito da 35,25 milioni a 45,5 milioni di euro (+29,1%); tuttavia, la marginalità è scesa dal 6,5% al 6% a seguito del differente mix di contratti in esecuzione al 31 marzo 2017. La società ha chiuso lo scorso trimestre con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 18,49 milioni di euro, in aumento del 65,7% rispetto ai 30,64 milioni dei primi tre mesi del 2016.

Nel primo trimestre del 2017 Maire Tecnimont si è aggiudicata nuovi ordini per 64,3 milioni di euro, mentre a fine marzo il portafoglio ordini complessivo era sceso a 5,83 miliardi di euro, dai 6,52 miliardi di inizio esercizio.

Sempre a fine marzo l’indebitamento netto era sceso a 31,29 milioni di euro, rispetto ai 42,85 milioni di inizio anno.

I vertici di Maire Tecnimont hanno segnalato che il livello del portafoglio ordini esistente a fine marzo consente di prevedere una prevalenza delle attività finalizzate alla realizzazione dei progetti EPC che hanno già espresso l’incremento di produzione conseguito nell’ultimo trimestre del 2016 e nel corso dei primi mesi del 2017, con una marginalità in linea per tale tipologia di contratti.

