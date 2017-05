LVenture Group, i numeri del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

11 mag 2017 ore 06:51

LVenture Group ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 505mila euro, mentre il margine operativo lordo è stato negativo per 271mila euro. La società ha terminato il periodo in esame con una perdita netta di 227mila euro.

A fine marzo la posizione finanziaria netta era positiva per 727mila euro.

