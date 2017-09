LVenture Group, i numeri del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 07:11

LVenture Group ha chiuso il primo semestre del 2017 con ricavi per 1,03 miilioni di euro, in aumento del 95% rispetto ai 529mila euro ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno euro. La società ha terminato il periodo in esame con una perdita netta di 750mila euro, risultato che si confronta con il rosso di 1,16 milioni contabilizzato nel primo semestre del 2016.

A fine giugno la posizione finanziaria netta era positiva per 1,63 milioni di euro. Il valore degli investimenti è pari a 11,24 milioni secondo i principi IFRS, in crescita del 19% rispetto ai 9,47 milioni di inizio anno.

Nel corso del secondo semestre 2017 il management continuerà a dare esecuzione alle linee guida del piano industriale 2017-2020, focalizzando l’impegno sull’attività di investimento in startup e lo sviluppo dei programmi di Open Innovation.

