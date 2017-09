LU-VE, i numeri del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

21 set 2017 ore 14:19

LU-VE, società attiva nel campo degli scambiatori di calore e dei componenti per la refrigerazione commerciale e industriale, ha chiuso il primo semestre del 2017 con ricavi per 133,04 milioni di euro, in aumento del 13,9% rispetto ai 116,78 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso esercizio; a parità di perimetro di gruppo il fatturato sarebbe cresciuto del 3,5%. Al contrario, il margine operativo lordo si è ridotto da 15,13 milioni a 12,9 milioni di euro (-14,8%), in seguito all’aumento dei prezzi delle materie prime. La società ha terminato la prima metà dell’esercizio con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 1,86 milioni di euro, in forte calo rispetto ai 7,37 milioni del primo semestre del 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto era aumentato a 51,1 milioni di euro, rispetto ai 30,2 milioni di inizio anno, in seguito alla distribuzione del dividendo e all’aumento del capitale circolante. A fine agosto il portafoglio ordini era pari a 42,6 milioni di euro.

Il management prevede per il secondo semestre del 2017 vendite complessive superiori a quelle della prima metà dell’anno con una marginalità in recupero, considerando uno scenario macroeconomico non condizionato da eventi imprevedibili.

