Leonardo, tutti i numeri del primo trimestre 2017

In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2017 e delle aspettative per i successivi, il management di Leonardo ha confermato i target finanziari per l’intero esercizio.

di Edoardo Fagnani

3 mag 2017 ore 18:21

Leonardo ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 2,48 miliardi di euro, in flessione del 2,4% rispetto ai 2,54 miliardi ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno, per effetto della riduzione dei ricavi nel segmento degli Elicotteri e dell’effetto negativo del cambio sterlina/euro. Al contrario, il margine operativo lordo è cresciuto dell’1,2%, passando da 326 milioni a 330 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal 12,9% al 13,3%. Leonardo ha terminato i primi tre mesi del 2017 con un utile netto di 78 milioni di euro, in aumento del 21,9% rispetto ai 64 milioni del primo trimestre dello scorso, che aveva beneficiato della plusvalenza sulla cessione di FATA. A fine marzo l’indebitamento netto era salito a 3,25 miliardi di euro, rispetto ai 2,85 miliardi di inizio anno, in conseguenza alla stagionalità dell’attività dell’azienda. Nei primi tre mesi dell’esercizio le attività operative dell’azienda hanno assorbito cassa per 427 milioni di euro. Sempre a fine marzo il portafoglio ordini di Leonardo era cresciuto a 34,83 miliardi di euro, dai 34,8 miliardi di inizio anno; la copertura assicurata dal portafoglio ordini risulta pari a circa tre anni di produzione equivalente. Nel trimestre l’azienda ha acquisito nuovi ordini per 2,65 miliardi di euro; il “book-to-bill” (rapporto ordini su ricavi) si attesta a 1,1. In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2017 e delle aspettative per i successivi, il management di Leonardo ha confermato i target finanziari per l’intero esercizio. Nel dettaglio, la società punta a chiudere il 2017 con ricavi per circa 12 miliardi di euro e un margine operativo lordo compreso tra gli 1,25 miliardi e gli 1,3 miliardi di euro, mentre l'indebitamento netto dovrebbe ridursi a circa 2,5 miliardi di euro. Gli ordini dovrebbero attestarsi tra i 12 miliardi e i 12,5 miliardi di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.