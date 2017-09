S.S. Lazio, in utile l'esercizio 2016/2017

di Edoardo Fagnani

21 set 2017 ore 22:11

La S.S. Lazio ha terminato l’esercizio 2016/2017 (la società chiude il bilancio a fine giugno) con ricavi per 98,99 milioni di euro, in aumento dell’8% rispetto ai 91,65 milioni ottenuti nell’esercizio precedente, grazie principalmente dai maggiori introiti rivenienti da diritti televisivi grazie ai migliori risultati sportivi ottenuti. Il risultato netto è stato positivo per 11,38 milioni di euro, rispetto al rosso di 12,63 milioni del 2015/2016, grazie a proventi per quasi 30 milioni da cessioni di contratti calciatori. A fine giugno l’indebitamento netto della squadra biancoceleste ammontava a 43,73 milioni di euro, rispetto ai 26,84 milioni di inizio esercizio.

Il management della S.S. Lazio ritiene che i proventi realizzati dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori nella prima sessione della stagione in corso lasciano ragionevolmente presumere il conseguimento di risultati futuri di esercizio positivi, con il pieno rispetto degli impegni finanziari assunti.

Il consiglio di amministrazione ha proposto di destinare a riserva una parte dell’utile di 4,86 milioni di euro contabilizzato dalla capogruppo, mentre la parte residua per 4,13 milioni sarà riportata a nuovo.

