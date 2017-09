Landi Renzo, si riduce il rosso nel primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

7 set 2017 ore 15:23

Landi Renzo ha terminato il primo semestre del 2017 con ricavi per 103,51 milioni di euro, in aumento del 15,9% rispetto agli 89,3 milioni realizzati nei primi sei mesi dello scorso anno, in seguito al buon andamento delle vendite realizzate nel settore automotive. In forte miglioramento anche il margine operativo lordo, che è passato da un rosso di 1,55 milioni a un risultato positovo di 4,46 milioni di euro. Landi Renzo ha terminato lo scorso semestre con una perdita netta (esclusa la quota di terzi) di 8,47 milioni di euro, risultato che si confronta il rosso di 12,54 milioni contabilizzato nei primi sei mesi del 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto era sceso a 61,68 milioni di euro, dai 75,72 milioni di inizio anno, grazie al ritorno alla generazione di cassa nel secondo trimestre 2017 e al versamento in conto capitale avvenuto a fine marzo. Nell’intero semestre le attività operative hanno generato un flusso di cassa di 7,47 milioni.

Per il 2017 il management prevede un giro d’affari un fatturato in leggera crescita e un recupero della marginalità. Inoltre, i vertici hanno segnalato che il nuovo piano strategico per il periodo 2018/2022 sarà completato nei prossimi giorni.

