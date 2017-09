La Doria, i numeri del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

19 set 2017 ore 17:40

La Doria ha comunicato i risultati del primo semestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 340,9 milioni di euro, in aumento dell’1,9% rispetto ai 334,57 milioni realizzati nello stesso periodo dello scorso anno; a parità di tassi di cambio il giro d’affari sarebbe cresciuto del 7,4%. In diminuzione, invece, il margine operativo lordo, sceso da 26,84 milioni a 24,46 milioni di euro (-23,7%) a causa della deflazione dei prezzi di vendita e dell’inasprimento dello scenario competitivo anche conseguente alla Brexit; di conseguenza, la marginalità è peggiorata dall’8% al 7,2%. La Doria ha terminato la prima metà dell’anno con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 12,34 milioni di euro, rispetto ai 14,64 milioni dei primi sei mesi del 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto del gruppo ammontava a 73,75 milioni di euro, in calo rispetto ai 104,83 milioni di inizio anno.

Per il 2017 i vertici della società prevedono un aumento del fatturato grazie al buon andamento dei volumi di vendita e una leggera flessione della marginalità rispetto allo scorso esercizio.

