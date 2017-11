KREnergy, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

15 nov 2017 ore 21:58

KREnergy ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 79,34 milioni di euro, grazie all’apporto del Gruppo Seri Industrial, che ha conseguito nel solo terzo trimestre 2017 ricavi per 24,4 milioni in un business che presidia l’intera filiera della produzione di accumulatori elettrici. In termini di risultato operativo lordo le attività conferite presentano trend di marginalità nel terzo trimestre del 2017 in linea con quanto realizzato ante conferimento nel corso del primo semestre 2017 dove il margine operativo lordo è stato pari al 11,8%.

A fine settembre l’indebitamento era pari a 47,5 milioni di euro, rispetto ai 31,74 milioni di inizio anno.

Il management di KREnergy ha segnalato che, grazie all’operazione di aggregazione aziendale realizzata attraverso il conferimento della partecipazione in Seri Industrial è stato possibile raggiungere immediatamente un livello dimensionale adeguato, con fondamentali di natura economico, patrimoniale e finanziaria sostanzialmente diversi da quelli precedenti.

