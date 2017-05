IVS Group, i numeri del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

26 mag 2017 ore 08:13

IVS Group ha terminato il primo trimestre del 2017 con ricavi per 101,11 milioni di euro, in aumento del 14,8% rispetto ai 88,1 milioni realizzati nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato finale, depurato delle quote di terzi, è stato positivo per 5,21 milioni di euro, risultato che si confronta con i 3,28 milioni dei primi tre mesi del 2016. L’utile netto rettificato è stato pari a 6 milioni di euro (+32,5%).

A fine marzo l’indebitamento netto era salito a 247,73 milioni di euro, dai 225,61 milioni di inizio anno, dopo investimenti tecnici per 15,1 milioni di euro e acquisizioni per 23,3 milioni.

Il management di IVS Group ritiene di continuare un percorso di crescita, seguendo la propria consolidata strategia di acquisizioni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.