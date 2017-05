Italmobiliare, le indicazioni sul primo trimestre del 2017

di Edoardo Fagnani

5 mag 2017 ore 07:55

Italmobiliare ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 92,4 milioni di euro, in aumento dell’1,3% rispetto ai 91,2 milioni ottenuti negli stessi mesi dello scorso anno; la holding ha beneficiato del positivo contributo del gruppo BravoSolution (+18,6%). Al contrario, il margine operativo lordo è passato da un valore positivo di 2,5 milioni a un rosso di 0,1 milioni di euro, per effetto essenzialmente dell’aumento del costo delle materie prime utilizzate nei processi produttivi del gruppo Sirap Gema e dell’incremento dei costi di struttura di Italmobiliare.

A fine marzo la posizione finanziaria netta era positiva per 511,6 milioni di euro, rispetto ai 493,5 milioni di euro di inizio anno, per effetto principalmente del miglioramento della posizione finanziaria netta di Italmobiliare (+16,1 milioni di euro) grazie ai considerevoli rimborsi di investimenti avvenuti nel trimestre.

Alla stessa data il patrimonio netto era pari a 1,34 miliardi di euro, mentre il valore netto delle attività ammontava a 1,65 miliardi di euro.

Il management di Italmobiliare segnalato che è stato depositato in Consob il documento relativo all’OPAV su titoli Italmobiliare per un valore complessivo di 100 milioni di euro.

E’ previsto che l’offerta prenderà avvio dopo il preannunciato frazionamento delle azioni Italmobiliare in calendario il 15 maggio prossimo.

