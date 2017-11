ItaliaOnline, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

ItaliaOnline (la ex Seat Pagine Gialle) ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 248,9 milioni di euro, in contrazione dell’11,1% rispetto ai 279,9 milioni (dato proforma) realizzati nello stesso periodo dello scorso anno. La società ha segnalato che nel terzo trimestre dell’esercizio ha rallentato la flessione del fatturato, riflettendo da una parte il recupero del segmento digitale e dall’altra il calo fisiologico dei prodotti tradizionali basati sugli elenchi telefonici e la telefonia. In miglioramento, invece, il margine operativo lordo (+5,7%), passato da 52,9 milioni a 55,9 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal 18,9% al 22,5%. La società ha terminato il periodo gennaio-settembre con un utile netto di 8 milioni di euro, rispetto ai 35,2 milioni contabilizzati nei primi nove mesi del 2016; il dato dello scorso anno aveva beneficiato di imposte positive per 23,7 milioni.

A fine settembre la posizione finanziaria netta era positiva per 77,05 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 122,12 milioni di inizio anno, in conseguenza al dividendo straordinario staccato il 10 maggio. Nei primi nove mesi del 2017 le attività operative hanno generato un flusso di cassa di 51 milioni di euro, mentre gli investimenti industriali sono stati pari a 21 milioni di euro.

I vertici di Italiaonline prevedono di chiudere il 2017 con un EBITDA margin in crescita rispetto al risultato del 2016; al contrario, i ricavi sono previsti ancora in contrazione a causa soprattutto della fisiologica flessione di alcuni business tradizionali, pur a fronte di un progressivo miglioramento dell’andamento delle attività digitali.

