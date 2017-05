ItaliaOnline chiude in utile il primo trimestre del 2017

di Edoardo Fagnani

11 mag 2017 ore 18:38

ItaliaOnline (la ex Seat Pagine Gialle) ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 70 milioni di euro, in contrazione del 16% rispetto agli 84 milioni realizzati nei primi tre mesi dello scorso anno, in seguito principalmente alla ristrutturazione del portafoglio prodotti e al calo strutturale dei business tradizionali basati sugli elenchi telefonici. In forte miglioramento, invece, il margine operativo lordo (+64%), passato da 6 milioni a 10 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal dal 7,6% al 14,8%. La società ha terminato lo scorso trimestre con un utile netto di 2 milioni di euro, rispetto al rosso di 11 milioni contabilizzato nei primi tre mesi del 2016.

A fine marzo la posizione finanziaria netta era positiva per 144,88 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 122,12 milioni di inizio anno. Nell’intero trimestre le attività operative hanno generato un flusso di cassa di 30 milioni di euro, mentre gli investimenti industriali sono stati pari a 7 milioni di euro.

