Italia Independent Group, i numeri del primo semestre del 2017

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 17:51

Italia Independent Group, società quotata all’AIM Italia, ha terminato il primo semestre del 2017 con ricavi per 16,06 milioni di euro, in flessione dell’1,7% rispetto ai 16,34 milioni ottenuti nella prima metà dello scorso anno. Il margine operativo lordo è tornato positivo per 35mila euro. Il risultato finale, invece, è stato negativo per 3,14 milioni di euro, rispetto al rosso di 2,66 milioni contabilizzato nel primo semestre del 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto era salito a 22,15 milioni di euro, rispetto ai 18,31 milioni di inizio anno.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.