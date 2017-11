Isagro, utile in aumento nei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

14 nov 2017 ore 17:58

Isagro ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017, chiusi con ricavi per 112,1 milioni di euro, in aumento dell’1,6% rispetto ai 110,35 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. In aumento anche il margine operativo lordo, che è salito da 9,91 milioni a 10,47 milioni di euro (+5,6%); di conseguenza, la marginalità è migliorata dal 9% al 9,3%. Isagro ha terminato il periodo gennaio-settembre con un utile netto di 1,46 milioni di euro, in forte miglioramento dagli 892mila euro ottenuti nei primi nove mesi del 2016.

A fine settembre l’indebitamento netto del gruppo era sceso a 52,08 milioni di euro, rispetto ai 52,72 milioni di inizio anno. Nei primi nove mesi del 2017 le attività operative di Isagro hanno generato un flusso di cassa di 8,4 milioni di euro.

Nel medio termine (entro il 2020) Isagro ha confermato l’obiettivo di un livello di fatturato consolidato di circa 200 milioni di euro, basato sulla applicazione delle proprie linee guida strategiche.

