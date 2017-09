IndelB, i numeri del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

28 set 2017 ore 13:58

Nei primi sei mesi del 2017 la matricola IndelB (società attiva nella produzione di sistemi di refrigerazione) ha contabilizzato ricavi per 55,36 milioni di euro, in aumento del 15,6% rispetto ai 47,88 milioni registrati nel primo semestre del 2016, grazie a una crescita sostenuta sia nell’Automotive che nell’Hospitality. In leggero peggioramento, invece, il margine operativo lordo, che è sceso da 9 milioni a 8,7 milioni di euro, in conseguenza ai costi sostenuti per la quotazione a Piazza Affari. La società ha terminato lo scorso semestre con un utile netto di 5,72 milioni di euro, rispetto ai 5,78 milioni contabilizzati nei primi sei mesi del 2016.

A fine giugno la posizione finanziaria netta dell’azienda era pari a 5,1 milioni di euro, rispetto all’indebitamento di 9,2 milioni di inizio anno.

I vertici di IndelB prevedono un incremento dei ricavi percentualmente in linea con quanto avvenuto nell’anno precedente.

