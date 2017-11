IGD, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

9 nov 2017 ore 11:25

IGD ha terminato i primi nove mesi del 2017 con ricavi gestionali per 112,92 milioni di euro, in aumento del 10,7% rispetto ai 101,99 milioni realizzati nello stesso periodo dello scorso anno. In miglioramento il margine operativo lordo (+7,7%), salito da 70 milioni a 75,36 milioni di euro; tuttavia, la marginalità è scesa dal 68,6% al 66,7%. In forte crescita l’utile netto, che è balzato da 37,16 milioni a 64,68 milioni di euro (+74,1%), grazie all’adeguamento del valore di alcune attività.

A fine settembre l’indebitamento di IGD ammontava a 1,07 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,06 miliardi di inizio anno.

