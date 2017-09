I Grandi Viaggi, i numeri dei primi nove mesi del 2016/2017

di Edoardo Fagnani

13 set 2017 ore 18:16

I Grandi Viaggi ha terminato i primi nove mesi dell’esercizio 2016/2017 (la società chiude il bilancio il 31 ottobre) con ricavi per 32,56 milioni di euro, in contrazione dell’8,8% rispetto ai 35,71 milioni ottenuti nello stesso periodo dell’esercizio precedente. Il decremento del fatturato è avvenuto nel mese di luglio ed è da imputarsi alle vendite relative alle strutture siciliane site nella provincia di Ragusa. Il risultato finale (escluse le quote di terzi) è stato negativo per 4,64 milioni di euro, in miglioramento rispetto al rosso di 3,6 milioni contabilizzata nei primi nove mesi dell’esercizio 2015/2016.

A fine luglio la posizione finanziaria netta era positiva per 18,54 milioni di euro, rispetto ai 14,23 milioni di inizio esercizio.

Il management ritiene che sia possibile raggiungere nel 2017 un risultato sostanzialmente in equilibrio.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.