I Grandi Viaggi chiude in utile l’esercizio 2015/2016

di Edoardo Fagnani

18 gen 2017 ore 20:24

I Grandi Viaggi ha terminato l’esercizio 2015/2016 (la società chiude il bilancio il 31 ottobre) con ricavi in calo a 58,42 milioni di euro, in flessione del 3,4% rispetto ai 60,48 milioni ottenuti nell’esercizio precedente, in conseguenza alla situazione di tensioni politico-sociali che in maniera più estesa hanno continuato a persistere nelle aree del medio Oriente e in alcune destinazioni africane dove la società possiede strutture turistiche. Il risultato finale (escluse le quote di terzi) è stato positivo per 1,04 milioni di euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 2,56 milioni contabilizzata nell’esercizio 2014/2015.

A fine ottobre la posizione finanziaria netta era positiva per 14,23 milioni di euro, rispetto ai 9,74 milioni di inizio esercizio.

Il management ha proposto di destinare a riserva legale e a “utili portati a nuovo” l’utile di quasi 571mila euro contabilizzato dalla capogruppo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.