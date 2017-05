Generali, tutti i numeri del primo trimestre 2017

La compagnia ha terminato il periodo in esame con un utile netto di 535 milioni di euro, in flessione del 9%. In miglioramento del 4,2%, invece, il risultato operativo

di Edoardo Fagnani

11 mag 2017 ore 07:58

Generali ha diffuso i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con un utile in calo ma risultato operativo in miglioramento.

CONTI GENERALI PRIMO TRIMESTRE 2017: REDDITIVITA' MISTA

Generali ha terminato il periodo in esame con un utile netto di 535 milioni di euro, in flessione del 9% rispetto ai 588 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dello scorso anno, in conseguenza al maggiore impatto della fiscalità e alle svalutazioni effettuate nel trimestre per circa 42 milioni di euro riferite ad Alitalia.

In miglioramento il risultato operativo, che nel primo trimestre è cresciuto del 4,2%, passando da 1,16 miliardi a 1,21 miliardi di euro, spinto dalla performance tecnica Vita e dal segmento Holding e altre attività.

I premi lordi complessivi nei primi tre mesi del 2017 sono scesi del 2,5%, passando da 19,74 miliardi a 19,24 miliardi di euro, per effetto del calo registrato nel ramo vita (-4,6%).

CONTI GENERALI PRIMO TRIMESTRE 2017: I DATI PATRIMONIALI

A fine marzo il patrimonio netto della compagnia ammontava a 24,3 miliardi di euro, in contrazione dello 0,9% dai 24,5 miliardi di inizio anno, in seguito alla contrazione della riserva di utili su attività finanziarie disponibili per la vendita per 0,65 miliardi di euro (-10%), a seguito del lieve incremento dei tassi di interesse e degli spread governativi che si è riflesso sul valore degli investimenti obbligazionari.

Sempre a fine marzo l’Economic Solvency Ratio, che indica la solidità patrimoniale della compagnia assicurativa, era pari al 195%, in leggero aumento rispetto al 194% di inizio anno.

Gli Asset under Management complessivi di Generali hanno raggiunto a fine marzo quota 535,4 miliardi di euro.

La redditività degli investimenti si attesta allo 0,8%, nell’attuale contesto di bassi tassi di interesse. In particolare, la redditività corrente ha raggiunto lo 0,7% e si è ridotta la redditività a conto economico delle altre componenti a seguito principalmente del minor contributo dei profitti di realizzo.