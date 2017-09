Fullsix chiude in rosso il primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

28 set 2017 ore 20:30

Fullsix ha chiuso il primo semestre del 2017 con ricavi per 11,74 milioni di euro, in contrazione del 25,5% rispetto ai 15,76 milioni registrati nei primi sei mesi dello scorso anno. La società ha terminato il periodo in esame con una perdita netta di 1,01 milioni di euro, risultato che si confronta con l’utile di 213mila euro del primo semestre del 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto era pari a 7,73 milioni di euro, in aumento rispetto ai 6,64 milioni di inizio anno.

Il management di Fullsix sta valutando la fattibilità di alcune operazioni straordinarie da effettuarsi su società controllate quali, inter alia, aumenti di capitale o riorganizzazione/cessione di asset non più strategici, anche tramite l’eventuale dismissione di parte degli stessi. Inoltre, l’azienda sta trattando nuove alleanze per lo sviluppo nel mercato dei Dati e dell’intelligenza artificiale.

