Fiera Milano, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

13 nov 2017 ore 18:12

Fiera Milano ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 186,95 milioni di euro, in aumento del 4,5% rispetto ai 178,93 milioni nello stesso periodo nell’esercizio precedente. La variazione è principalmente riconducibile al successo del congresso internazionale ERS, tenutosi presso il Centro congressuale MiCo, e a tutti i servizi ad esso correlati, oltre che al diverso calendario fieristico. In forte peggioramento, invece, il margine operativo lordo, che è sceso da 14,56 milioni a 2,7 milioni di euro. La società ha terminato il periodo egnnaio-settembre con una perdita ante imposte di 5,45milioni di euro, risultato che si confronta con l’utile di 4,63 milioni contabilizzato nei primi nove mesi dello scorso anno.

A fine settembre l’indebitamento netto era sceso a 22,34 milioni di euro, dai 38,32 milioni di inizio anno. Nei primi nove mesi del 2017 le attività operative hanno generato un flusso di cassa di 1,85 milioni di euro.

I vertici di Fiera Milano stimano per l’esercizio 2017 un margine operativo lordo in consistente miglioramento rispetto al precedente esercizio.

