Fidia chiude in rosso il primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 18:31

Nei primi sei mesi del 2017 Fidia ha registrato ricavi netti per 17,33 milioni di euro, in flessione del 35,8% rispetto ai 26,99 milioni ottenuti nel primo semestre dello scorso anno. Il management ha segnalato che l’andamento del business di Fidia ha risentito anche del generale andamento macroeconomico, del settore automotive in particolare, nonché di una marcata pressione sui prezzi. In peggioramento anche il margine operativo lordo che è passato da un valore positivo 2,26 milioni a un rosso di 2,16 milioni di euro. Fidia ha terminato lo scorso semestre con una perdita netta (esclusa la quota di terzi) di 2,69 milioni di euro, rispetto all’utile di 1,23 milioni dei primi sei mesi del 2016.

A fine marzo la posizione finanziaria netta era negativa per 9,48 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 7,41 milioni di inizio anno. Sempre a fine giugno Fidia poteva contare su un portafoglio ordini di 29,3 milioni di euro, in forte miglioramento dai 14,6 milioni di inizio anno.

Il management di Fidia prevede un deciso miglioramento della performance economica nella seconda parte dell’esercizio.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.