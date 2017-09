Eurotech, aumenta il rosso nel primo semestre del 2017

di Edoardo Fagnani

8 set 2017 ore 07:58

Eurotech ha chiuso il primo semestre del 2017 con ricavi in contrazione del 22,6%. Il giro d’affari dell’azienda friulana si è ridotto da 28,44 milioni a 22 milioni di euro. I vertici della società hanno segnalato che nel semestre appena concluso alcuni clienti tradizionali hanno generato risultati sia inferiori alle aspettative e sia rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. In peggioramento anche il margine operativo lordo, che è passato da un rosso di 473mila euro a un passivo di 4,4 milioni di euro. Eurotech ha chiuso lo scorso semestre con una perdita netta di 7,02 milioni di euro, rispetto al rosso di 2,81 milioni contabilizzato nei primi sei mesi del 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto era pari a 6,05 milioni di euro, dai 2,34 milioni di inizio anno.

Intanto, Eurotech ha annunciato un design win con Fresenius Medical Care per la fornitura dei componenti hardware e software per lo sviluppo di progetti per l’Internet of Things.

