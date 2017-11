Eurotech, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

13 nov 2017 ore 21:04

Eurotech ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi in contrazione del 10,3%; il giro d’affari dell’azienda friulana si è ridotto da 42,58 milioni a 38,21 milioni di euro, nonostante il recupero nel terzo trimestre. I vertici della società hanno segnalato che rimangono ancora più lenti del normale i tempi di finalizzazione delle trattative in corso e in particolare quelle legate al settore dei trasporti nell’area italiana, dove la definizione dei contratti di fornitura ha richiesto più tempo del previsto ma i cui effetti si dovrebbero vedere nell’ultimo quarto dell’anno. In peggioramento anche il margine operativo lordo, che è passato da un rosso di 361mila euro a un passivo di 2,86 milioni di euro. Eurotech ha chiuso il periodo gennaio-settembre con una perdita netta di 7,15 milioni di euro, rispetto al rosso di 4,02 milioni contabilizzato nei primi nove mesi del 2016.

A fine settembre l’indebitamento netto era pari a 5,62 milioni di euro, dai 2,34 milioni di inizio anno.

