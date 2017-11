Esprinet, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

Esprinet ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 2,13 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto agli 1,93 miliardi ottenuti nello stesso periodo dell’esercizio precedente. A perimetro di consolidamento omogeneo, cioè escludendo in entrambi gli esercizi gli apporti delle società acquisite nel corso del 2016, i ricavi netti consolidati dei primi nove mesi si stima si sarebbero attestati a 1,72 miliardi di euro (1,78 miliardi nel corrispondente periodo del 2016). In calo del 14% il risultato operativo, che si è ridotto da 17 milioni a 14,65 milioni di euro, a causa dell’incremento dei costi di marketing e vendita. Di conseguenza, la marginalità è scesa dallo 0,9% allo 0,7%. In contrazione anche l’utile netto, che è passato da 11,79 milioni a 8,92 milioni di euro (-24%).

Nel solo terzo trimestre il fatturato è cresciuto dell’1% a 690,76 milioni di euro, mentre l’utile netto è aumentato dell’86% a 2,66 milioni.

A fine settembre la posizione finanziaria era negativa per 141,89 milioni di euro, anche se in peggioramento rispetto al valore positivo di 105,42 milioni di inizio anno. Il peggioramento della posizione finanziaria netta puntuale di fine periodo si riconnette principalmente all’andamento del livello del capitale circolante puntuale al 30 settembre 2017 che risulta influenzato sia da fattori tecnici, in gran parte estranei all’andamento dei livelli medi dello stesso circolante, sia dal grado di utilizzo più o meno elevato dei programmi di factoring “pro soluto” dei crediti commerciali nonché dall’operazione di cartolarizzazione degli stessi.

Per l’esercizio in corso il management di Esprinet riconferma il target di ricavi netti consolidati compreso tra 3,2 e 3,3 miliardi di euro e un EBIT compreso tra 34 e 36 milioni al netto di eventi straordinari non ripetibili.

