ENI, I NUMERI DEI PRIMI NOVE MESI 2017

di Edoardo Fagnani

27 ott 2017 ore 08:42

ENI ha comunicato i conti dei primi nove mesi del 2017. Il periodo si è chiuso con una crescita dei ricavi e con un risultato finale positivo. I vertici del Cane a sei zampe hanno dettagliato i target per l'intero 2017.

ENI: CONTI ECONOMICI DEI PRIMI NOVE MESI 2017



ENI ha terminato i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 49,37 miliardi di euro, in aumento del 23,6% rispetto ai 39,96 miliardi ottenuti nello stesso arco di tempo dello scorso anno.

L’utile operativo adjusted delle continuing operations è stato pari a 3,8 miliardi di euro, in forte miglioramento rispetto agli 1,03 milioni dei primi nove mesi del 2016. L’incremento è dovuto per 2,5 miliardi alla ripresa dello scenario e per 0,5 miliardi alla crescita dei volumi e alle azioni di efficienza e ottimizzazione, parzialmente compensati dai tagli OPEC e da effetti non ricorrenti. In particolare, la produzione di idrocarburi del terzo trimestre 2017 è stata di 1,8 milioni di boe/giorno con una crescita del 5,4% rispetto al terzo trimestre 2016.

Il risultato netto di competenza degli azionisti ENI è tornato positivo per 1,33 miliardi di euro, rispetto al rosso di 1,39 miliardi contabilizzato nei primi nove mesi del 2016. Il dato comprende anche la plusvalenza sulla cessione del 10% dell’asset Zohr (339 milioni).

ENI: CONTI ECONOMICI DEL TERZO TRIMESTRE 2017



Nel solo terzo trimestre i ricavi sono saliti del 18,9%, passando da 13,2 miliardi a 15,68 miliardi di euro.

L’utile operativo adjusted delle continuing operations è balzato a 947 milioni di euro, risultato che si confronta con i 258 milioni ottenuti nel corrispondente periodo del 2016.Tuttavia, il dato è stato di poco inferiore alle stime degli analisti.

Il risultato netto di competenza degli azionisti ENI è tornato positivo per 344 milioni di euro, rispetto al rosso di 562 milioni contabilizzato nel terzo trimestre dello scorso anno. Il dato ha beneficiato dell’incremento della redditività operativa e della normalizzazione del tax rate.

ENI, AGGREGATI ECONOMICI A FINE SETTEMBRE 2017



A fine settembre l’indebitamento finanziario netto era salito a 14,97 miliardi di euro, dai 14,78 miliardi di inizio anno.

Nei primi nove mesi le attività operative hanno generato un flusso di cassa di 6,8 miliardi di euro, che si ridetermina in 6,6 miliardi prima della variazione del capitale circolante e della riconduzione del magazzino al valore di ricostituzione. Gli investimenti tecnici sono stati pari a 7 miliardi di euro.

Il leverage (calcolato come rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto comprese le interessenze di terzi) è cresciuto allo 0,32 dallo 0,28 di inizio anno.

ENI: OUTLOOK 2017

I vertici di ENI hanno fissato gli obiettivi finanziari e operativi per l'intero 2017.

In particolare, il management ha fissato il target di produzione di 1,82 milioni barili equivalenti al giorno (+5% rispetto al 2016). I principali driver sono gli avvii di nuovi progetti (Indonesia, Angola e Ghana), lo sviluppo dei giacimenti avviati nel 2016, principalmente in Kazakhstan, Egitto e Norvegia, nonché il riavvio di alcuni campi libici.

Inoltre, i vertici hanno confermato l’obiettivo di riduzione dei capex del 18% rispetto al 2016, al netto dei rimborsi connessi alle dismissioni e agli anticipi da parte dei partner di Stato nel progetto Zohr in Egitto; di conseguenza gli investimenti proforma dovrebbero attestarsi a 7,5 miliardi di euro.

ENI ha confermato anche la copertura organica degli investimenti e del dividendo (che sarà interamente corrisposto per cassa) allo scenario Brent di circa 60 dollari/barile nel 2017.

Il leverage a fine 2017 è previsto in riduzione allo 0,25 anche grazie al perfezionamento di operazioni di portafoglio, tra cui in particolare la cessione del Mozambico.