Energica Motor Company, i numeri del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

1 ott 2017 ore 14:23

Energica Motor Company, società quotata all’AIM Italia e attiva nella produzione di moto elettriche a elevate prestazioni, ha comunicato i risultati del primo semestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per per 1,8 milioni di euro, in contrazione del 7% rispetto agli 1,92 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. La perdita netta è cresciuta da 2,15 milioni a 2,98 milioni di euro.

A fine giugno la posizione finanziaria netta era negativa per 3,71 milioni di euro.

