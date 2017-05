ENAV, i numeri del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

ENAV ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 176,42 milioni di euro, in contrazione dello 0,5% rispetto ai 177,36 milioni ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. Sul risultato ha inciso la flessione registrata dal traffico di rotta. In aumento, invece, il margine operativo lordo (+2,6%), che è passato da 28,01 milioni a 28,74 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal 15,8% al 16,3%. ENAV ha terminato lo scorso trimestre con una perdita netta di 4,19 milioni di euro, rispetto al risso di 8,81 milioni contabilizzato nei primi tre mesi del 2016. La società ha ricordato che il primo trimestre risente di un effetto negativo tipico della stagionalità del traffico aereo, a fronte di una linearità dei costi.

A fine marzo, l’indebitamento netto era salito a 125,64 milioni di euro, rispetto ai 100,12 milioni di inizio anno, in seguito al versamento della terza tranche della partecipazione in Aireon (la piattaforma satellitare che entro il 2018 consentirà la sorveglianza dello spazio aereo su tutto il globo) e alla dinamica di periodo del circolante.

