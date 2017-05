EI Towers, ricavi e utile in aumento nel primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

EI Towers ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi per 64,66 milioni di euro, in aumento del 5,2% rispetto ai 61,47 milioni registrati nei primi tre mesi dello scorso anno (dato riclassificato). In miglioramento anche il margine operativo lordo (al netto dei componenti non ricorrenti), che è salito a 33,01 milioni di euro, dai 30,49 milioni del primo trimestre del 2016 (+8,3%); di conseguenza, la marginalità è cresciuta dal 49,6% al 51,1%. EI Towers ha chiuso i primi tre mesi dell’anno con un utile netto di 14,61 milioni di euro, risultato che si confronta con i 12,29 milioni del primo trimestre del 2016; l’utile per azione è stato di 1,58 euro.

A fine marzo l’indebitamento netto del gruppo ammontava a 244,05 milioni di euro, dai 142,56 milioni di inizio anno. Nel primo trimestre le attività operative del gruppo hanno generato un flusso di cassa di 22,66 milioni di euro, risorse che hanno coperto completamente gli investimenti effettuati nel periodo (5,6 milioni).

Il management di EI Towers ha confermato i target finanziari per il 2017, segnalando che i risultati del primo trimestre dell’esercizio sono in linea con quanto previsto. Inoltre, considerando il dividendo straordinario già distribuito e il dividendo ordinario proposto, il piano di buy back e le attese acquisizioni di società ed assets, i vertici stimano che a fine anno il leverage (Posizione finanziaria netta/EBITDA) possa attestarsi nell’intorno del target previsto di 2,5x.

