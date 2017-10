Edison, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

26 ott 2017 ore 20:04

Nei primi nove mesi del 2017 Edison ha contabilizzato ricavi per 7,22 miliardi di euro, in calo del 9,1% rispetto ai 7,97 miliardi registrati nello stesso periodo del 2016, a causa principalmente in prevalenza ai minori proventi da contratti derivati di copertura in relazione alla dinamica dei prezzi, che hanno determinato un impatto soprattutto sulla filiera idrocarburi. In forte miglioramento il margine operativo lordo, che è passato 489 milioni a 647 milioni di euro (+32,3%), grazie alla buona performance di tutte le aree di business e all’ulteriore contenimento dei costi attuato dal gruppo. La società energetica ha terminato il periodo gennaio-settembre con una perdita netta di 110 milioni di euro, rispetto al rosso di 107 milioni dei primi nove mesi del 2016.

A fine settembre l’indebitamento netto dell’azienda era sceso a 622 milioni di euro, rispetto agli 1,06 miliardi di inizio anno, grazie alla positiva gestione dell’attività industriale e del miglioramento del capitale circolante.

I vertici di Edison prevedono di chiudere l’esercizio in corso con un margine operativo lordo in aumento a circa 750 milioni di euro.

