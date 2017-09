Danieli&C., i numeri del 2016/2017. C'è il dividendo

di Edoardo Fagnani

26 set 2017 ore 17:53

Danieli&C. ha chiuso l’esercizio 2016/2017 (la società chiude il bilancio il 30 giugno) con un fatturato di 2,49 miliardi di euro, lo stesso ammontare ottenuto nell’esercizio precedente, con un minore fatturato del settore impianti (Plant Making) ed un incremento del fatturato nel settore acciaio (Steel Making) con il gruppo ABS. In contrazione, invece, il margine operativo lordo (-4%), che è sceso da 211,4 milioni a 202,5 milioni di euro. L’utile netto si è ridotto del 43%, passando da 88,3 milioni a 50,5 milioni di euro.

A fine giugno il portafoglio ordini ammontava a 2,53 miliardi di euro, rispetto ai 2,81 miliardi di fine giugno 2016. Sempre a fine giugno la posizione finanziaria netta era positiva per 912,5 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto ai 908,2 milioni di inizio esercizio.

I vertici di Danieli&C. hanno proposto la distribuzione di un dividendo di 0,1 euro per le azioni ordinarie e di 0,1207 euro per i titoli di risparmio, per un ammontare di 8,19 milioni di euro. La cedola sarà staccata il 6 novembre e messa in pagamento l’8 novembre.

