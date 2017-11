Credem, utile in aumento nei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

9 nov 2017 ore 20:38

Il Credem ha terminato i primi nove mesi del 2017 con un utile netto di 146,53 milioni di euro, in aumento del 42,1% rispetto ai 103,15 milioni di euro contabilizzati nello stesso periodo dello scorso anno. In miglioramento anche il risultato di gestione che è aumentato d 767,75 milioni a 807,38 milioni di euro. In crescita il margine di intermediazione, passato da 809,76 milioni a 851,11 milioni di euro, grazie al forte incremento registrato dalle commissioni attive.

A fine settembre il Common Equity Tier 1 si era attestato al 13,37% (fully phased 12,81%), ampiamente sopra al valore minimo assegnato pari a 6,75%. Sempre a fine settembre gli impieghi alla clientela ammontavano a 23,47 miliardi di euro (+6,9% a/a), mentre i crediti problematici netti erano pari a 782,8 milioni di euro. Alla stessa data le sofferenze nette su impieghi netti erano pari all’1,43%, in calo rispetto all’1,65% dello stesso periodo del 2016; la percentuale di copertura delle sofferenze era del 60,9%, dal 59,6% di inizio anno.

Il management ha ribadito la volontà di preservare il proprio profilo di rischio e la solida patrimonializzazione, oltre a proseguire nella diversificazione del portafoglio mobiliare.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.