Clabo Group, i risultati del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

21 set 2017 ore 18:09

Clabo Group, società quotata all’AIM Italia, ha chiuso il primo semestre 2017 con ricavi per 24,78 milioni di euro, in aumento del 16,1% rispetto ai 21,34 milioni ottenuti nella prima metà dello scorso esercizio. La società ha terminato il periodo in esame con un utile netto di 679mila euro, in calo rispetto ai 739mila euro contabilizzati nella prima metà del 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto era salito a 17 milioni di euro, dai 16,8 milioni di inizio anno.

Il management di Clabo Group non ha escluso la possibilità di procedere con alcune acquisizioni nel prossimo futuro.

