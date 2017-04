CIR, i numeri del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

28 apr 2017 ore 11:36

CIR ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi pari a 693 milioni di euro, in aumento del 7,6% rispetto ai 644,34 ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno, grazie alla crescita registrata da Sogefi (+12,6%). Il margine operativo lordo è balzato del 16,8%, passando da 62 milioni a 72,4 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal 9,6% al 10,4%. La holding ha terminato lo scorso trimestre con un utile netto di 14,11 milioni di euro, in calo dai 14,68 milioni contabilizzati nel primo trimestre (dato che comprendeva 6,5 milioni di plusvalenza per la cessione di una partecipazione non strategica in Cina).

L’indebitamento netto, a fine marzo, ammontava a 144,7 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 143,57 milioni di inizio anno. Sempre a fine marzo il patrimonio netto di CIR ammontava a 1,06 miliardi di euro.

Per il 2017 vertici di CIR prevedono una conferma del trend registrato nei primi tre mesi dell’anno.

