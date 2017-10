CIR, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

27 ott 2017 ore 13:57

CIR ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi pari a 2,06 miliardi di euro, in aumento del 5,6% rispetto agli 1,95 miliardi ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno, grazie all’evoluzione positiva di tutte le controllate. Il margine operativo lordo è balzato del 12,5%, passando da 192,4 milioni a 216,4 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal 9,5% al 10,5%. La holding ha terminato lo scorso semestre con una perdita netta di 25,95 milioni di euro, rispetto all’utile di 37,41 milioni contabilizzato nei primi nove mesi del 2016; il risutato è stato penalizzato dall’onere fiscale di natura straordinaria sostenuto dalla controllata GEDI per la definizione agevolata di un contenzioso pendente in Cassazione per fatti risalenti al 1991, il cui impatto sul risultato netto consolidato di gruppo è stato pari a 70 milioni. Escludendo l’onere fiscale di natura straordinaria, il risultato netto consolidato sarebbe stato positivo per 44 milioni di euro.

L’indebitamento netto, a fine settembre, ammontava a 131,93 milioni di euro, in calo rispetto ai 143,57 milioni di inizio anno. Sempre a fine settembre il patrimonio netto di CIR ammontava a 949,3 milioni di euro.

Escludendo l’onere fiscale sostenuto da GEDI, per ier il 2017 vertici di CIR prevedono di confermare il risultato positivo conseguito nei primi nove mesi, fatti salvi ulteriori eventi di natura straordinaria allo stato non prevedibili.

