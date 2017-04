Cerved Information Solutions, i numeri del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

28 apr 2017 ore 18:24

Cerved Information Solutions ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 97,8 milioni di euro, in aumento del 10,5% rispetto agli 88,5 milioni registrati negli stessi mesi dello scorso anno. Su base organica l’incremento è stato del 7,4%. Il margine operato lordo adjusted è salito a 44,5 milioni di euro, il 6,3% in più rispetto ai 41,8 milioni del primo trimestre del 2016; tuttavia, la marginalità si è ridotta dal 47,3% al 45,4%. La società ha terminato lo scorso trimestre con un utile netto di 13,6 milioni di euro, rispetto agli 8,4 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dello scorso esercizio. L’utile netto adjusted, che esclude gli oneri e i proventi non ricorrenti, il costo ammortizzato dei finanziamenti, l’ammortamento dei plusvalori allocati emersi dai processi di aggregazione aziendale, è aumentato del 17,1% a 22,8 milioni.

A fine marzo l’indebitamento netto è sceso a 510 milioni di euro, rispetto ai 523,4 milioni di inizio anno. Nell’intero trimestre il flusso di cassa operativo del gruppo è stato pari a 21,6 milioni di euro.

Per il 2017 i vertici di Cerved Information Solutions prevedono una crescita dei ricavi e del margine operativo lordo, basato sul contributo di tutte le divisioni.

