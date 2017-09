Cembre, ricavi e utile in aumento nel primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 11:16

Cembre ha chiuso il primo semestre del 2017 con ricavi per 66,6 milioni di euro, in aumento del 6,2% rispetto ai 62,69 milioni realizzati nei primi sei mesi dello scorso anno. Nei primi sei mesi dell’anno il giro d’affari è stato realizzato per il 42,1% in Italia, per il 42,1% nella restante parte dell’Europa e per il 15,8% fuori dal continente europeo. In crescita anche il margine operativo lordo che è salito del 24,3%, passando da 15,21 milioni a 17,34 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è migliorata dal 24,3% al 26%. L’utile netto (escluse le quote di terzi) è salito a 9,35 milioni di euro, rispetto ai 6,84 milioni contabilizzati nei primi sei mesi del 2016.

A fine giugno la posizione finanziaria netta era positiva per 14,58 milioni di euro, in diminuzione dai 26,67 milioni di inizio anno; a fine agosto la posizione finanziaria netta era positiva per 18,7 milioni. Nel primo semestre gli investimenti sono stati pari a 6,7 milioni, mentre le attività operative hanno generato un flusso di cassa di 8,37 milioni di euro.

I vertici di Cembre hanno anticipato che a fine agosto il fatturato progressivo ha registrato un aumento 7,5%. Il management prevede nell’intero esercizio una crescita dei ricavi e della marginalità.

