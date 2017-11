Cattolica Assicurazioni, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

Cattolica Assicurazioni ha terminato i primi nove mesi del 2017 con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 21 milioni di euro, in flessione del 53,3% rispetto ai 45 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. Il management ha segnalato che il risultato netto tiene conto degli impatti economici di natura non ricorrente derivanti dall'applicazione delle nuove procedure di impairment test, per un totale di 67 milioni di euro già contabilizzate nella prima metà dell’anno.

Al contrario, la raccolta premi totale è salita da 3,49 miliardi a 3,67 miliardi di euro (+5,1%), in conseguenza all’incremento registrato nel segmento Vita (+7,8% a 2,27 miliardi di euro).

A fine settembre il patrimonio netto della compagnia ammontava a 2,08 miliardi di euro, in flessione dai 2,11 miliardi di inizio anno.

Sempre a fine settembre il margine di solvibilità, che indica la solidità patrimoniale delle compagnie assicurative, si è attestato a 1,85 volte il minimo regolamentare. Alla stessa data gli investimenti erano saliti a 22,72 miliardi di euro.

I vertici di Cattolica Assicurazioni hanno confermato gli andamenti industriali previsti per l’esercizio in corso, al netto degli eventi atmosferici che hanno caratterizzato il terzo trimestre e nonostante il perdurare della forte competitività sui prezzi nei rami danni nonché gli impatti sulla nuova produzione vita, prevalentemente collegati alla situazione della Popolare di Vicenza.

Inoltre, il CdA ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 fino ad un ammontare complessivo massimo di 500 milioni di euro, che sarà riservato ai soli investitori qualificati. L’operazione è volta a rafforzare il profilo patrimoniale e finanziario di Cattolica Assicurazioni, tenuto conto del perfezionamento dell’accordo con il BancoBPM per l’acquisizione del 65% di Avipop Assicurazioni e Popolare Vita e dell’avvio di una partnership strategica con l’istituto.

