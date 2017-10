Carraro, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

27 ott 2017 ore 18:09

Carraro ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 450,81 milioni di euro, in flessione del 3,7% rispetto ai 468,35 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. Il management ha precisato che il giro d’affari è stato influenzato da una diversa area di consolidamento; a parità di perimetro fatturato sarebbe cresciuto del 3,4%. In forte aumento, invece, il margine operativo lordo, che è balzato da 33,56 milioni a 45,28 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal 7,2% al 10%.

A fine settembre l’indebitamento netto ammontava a 155,02 milioni di euro.

