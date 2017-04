BB Biotech torna in utile nel primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

21 apr 2017 ore 07:23

BB Biotech ha chiuso il primo trimestre del 2017 con un utile netto di 375 milioni di franchi svizzeri, risultato che si confronta con la perdita di 1,21 miliardi dei primi tre mesi dell'esercizio precedente. I ricavi sono saliti da 2,43 milioni a 385,72 milioni di franchi svizzeri, in conseguenza ad utili su titoli per 383 milioni di franchi svizzeri.

A fine marzo le maggiori partecipazioni di BB Biotech erano Incycle (14,5% del portafoglio) e Celgene (13%).

Il management di BB Biotech ha segnalato che nei primi tre mesi dell'anno sono state effettuate prese di profitto nelle posizioni strategiche di Incyte, Celgene e Actelion. La liquidità generata è stata impiegata per incrementare le posizioni in Novo Nordisk, Ionis e numerose altre partecipazioni di medie dimensioni.

Per il prosieguo del 2017 BB Biotrech si attende un numero elevato di esiti di studi clinici in fase avanzata oltre a un’accelerazione nelle approvazioni di prodotto rispetto ai livelli del 2016.

Inoltre, il management ha segnalato che l’acquisizione di Actelion da parte di Johnson & Johnson genererà nel secondo trimestre una dotazione significativa di liquidità nel portafoglio di BB Biotech, che sarà impiegata per effettuare incrementi selettivi in partecipazione sottovalutate, con la contestuale aggiunta di nuove posizioni in small & mid-cap promettenti.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.