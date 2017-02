BancoBPM, perdita di 1,61 miliardi di euro nel 2016

A fine 2016 i crediti deteriorati ammontavano a 16,2 miliardi di euro, in diminuzione del dell’8,4% rispetto al valore di inizio anno

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 19:15

BancoBPM - l’istituto nato dall’aggregazione tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano - ha comunicato i risultati del 2016, periodo chiuso con una perdita netta di 1,61 miliardi di euro. I vertici dell’istituto hanno precisato che il risultato finale è stato penalizzato da rettifiche nette su crediti alla clientela per un ammntare di 2,96 miliardi di euro.

Il risultato della gestione operativa è stato pari a 981,42 milioni di euro, mentre i proventi operativi si sono attestati a 4,74 miliardi.



A fine 2016 il Common Equity Tier 1 era pari al 12,3% (11,42% fully loaded), sulla bse di un patrimonio netto di circa 12 miliardi di euro.

Sempre a fine esercizio gli impieghi lordi alla clientela ammontavano a 111 miliardi di euro. Alla stessa data i crediti deteriorati ammontavano a 16,2 miliardi di euro, in diminuzione del dell’8,4% rispetto al valore di inizio anno. L’indice di copertura dell’intero aggregato dei crediti deteriorati si attestava al 47,9%, in crescita rispetto al 43,8% del 31 dicembre 2015. L’azione di rafforzamento delle coperture è stata resa possibile dall’aumento di capitale di un miliardo di euro effettuato lo scorso giugno dall’ex Banco Popolare, come già previsto e annunciato al mercato, in occasione della presentazione dell’operazione e del Piano Strategico 2016-2019.

Nel corso dell’esercizio 2017 il BancoBPM sarà impegnato nella realizzazione delle iniziative progettuali delineate nel Piano Strategico 2016-2019, con priorità per il completamento dell’integrazione informatica e per la messa a regime dell’unità organizzativa dedicata alla gestione dei non performing loans. La gestione sarà improntata al recupero di redditività, che inizierà a trarre vantaggio dai primi effetti sinergici derivanti dalla fusione.

La dinamica dei proventi potrà beneficiare di una ulteriore riduzione del costo della raccolta, di una crescita degli impieghi e di un aumento delle commissioni derivanti da servizi di gestione, intermediazione e consulenza che compenseranno, almeno in parte, la prevista discesa del risultato da attività finanziaria.