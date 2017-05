Banco di Sardegna, i numeri del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

8 mag 2017 ore 20:54

Il Banco di Sardegna ha comunicato i risultati del primo trimestre 2017, periodo chiuso con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 5,23 milioni di euro, in aumento del 28,1% rispetto ai 4,1 milioni contabilizzati negli stessi mesi dello scorso anno. Il margine di interesse ha registrato una flessione dell’11,7%, scendendo da 58,72 milioni a 51,86 milioni di euro, per effetto del deconsolidamento della Banca di Sassari (+13,2% rideterminato su base omogenea).

A fine marzo il Common Equity Tier 1 ammontava al 30,4%, sulla base un patrimonio netto di 1,25 miliardi di euro. Sempre a fine marzo gli impieghi alla clientela ammontavano a circa 7,6 miliardi di euro, in aumento dello 0,9% rispetto al valore di inizio anno. Alla stessa data i crediti deteriorati lordi ammontavano a 2,2 miliardi; depurati da rettifiche di valore nette per circa un miliardo, si attestavano a 1,2 miliardi, in calo dell’1,9% e con un indice di copertura del 44,6%.

