Banco di Desio e Brianza, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

9 nov 2017 ore 20:21

Il Banco di Desio e Brianza ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con un utile netto di 26,86 milioni di euro, in contrazione del 26,2% rispetto ai 36,41 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso anno, in considerazione di significative poste non ricorrenti negative, principalmente legate all’adesione ad iniziative di sostegno del sistema bancario. In calo anche il risultato di gestione, che è sceso da 108,49 milioni a 100,67 milioni di euro (-7,2%), mentre i proventi operativi hanno registrato una flessione del 2,3%, passando da 317,73 milioni a 310,37 milioni di euro, in conseguenza alla diminuzione del margine di interesse (-4,3%).

A fine settembre il Common Equity Tier 1 era pari al 11,33%, ben al di sopra del 6% fissato dalla Banca d’Italia a conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Alla stessa data gli impieghi netti alla clientela ammontavano a 9,68 miliardi di euro, in leggero calo rispetto ai 9,72 miliardi di inizio anno. Il rapporto tra sofferenze lorde e impieghi lordi era pari al 10,83%. Le attività finanziarie complessive al giugno 2017 sono risultate pari a 2,78 miliardi di euro, con un incremento di oltre 0,9 miliardi rispetto al consuntivo di fine 2016 (+48,5%).

Il management del Banco di Desio e Brianza ipotizza il raggiungimento di risultati positivi per l’esercizio in corso, sostanzialmente in linea con quelli ottenuti nel 2016.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.