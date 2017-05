Banca Profilo, i risultati del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

11 mag 2017 ore 18:25

Banca Profilo ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con un utile netto di 2,11 milioni di euro, in aumento del 41,4% rispetto agli 1,49 milioni ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. In peggioramento, invece, il margine di interesse che è sceso a 3,74 milioni di euro, dai 4,3 milioni del èprimo trimestre del 2016 (+2,8%), in seguito al minor apporto al margine del portafoglio titoli.

A fine marzo l’attivo consolidato era salito a 1,96 miliardi di euro, dagli 1,78 miliardi di inizio anno. Sempre a fine marzo la raccolta totale della clientela – inclusa la raccolta fiduciaria netta – era salita a 6,18 miliardi di euro.

