Banca Profilo, utile in calo nel 2016

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 07:43

Banca Profilo ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con un utile netto di 2,24 milioni di euro, in diminuzione del 61,4% rispetto ai 5,8 milioni ottenuti nell’esercizio precedente, in conseguenza ai minori ricavi non ricorrenti da investment banking e agli investimenti nella nuova iniziativa digitale. L’utile per azione è stato di 0,003 euro. Al netto del contributo al Fondo di Risoluzione Nazionale l’utile risulta di 3,4 milioni di euro. In miglioramento, invece, il margine di interesse che è salito a 16,03 milioni di euro, dai 15,59 milioni del 2015 (+2,8%), grazie alla riduzione degli interessi passivi sulla raccolta, principalmente in operazioni di pronti contro termine.

A fine 2016 l’attivo consolidato era sceso a 1,78 miliardi di euro, dai 2,04 miliardi di inizio anno. Sempre a fine settembre il Common Equity Tier 1 era pari al 25,6%. Sempre a fine 2016 la raccolta totale della clientela – inclusa la raccolta fiduciaria netta – era salita a 5,7 miliardi di euro, in crescita del 7,1% rispetto al valore di inizio anno.

