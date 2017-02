Banca Intermobiliare, aumenta il rosso nel 2016. RIvisto di modello di business

di Edoardo Fagnani

12 feb 2017 ore 19:47

Banca Intermobiliare ha chiuso il 2016 con una perdita netta di 90,85 milioni di euro, rispetto al rosso di 19,88 milioni contabilizzato nell’esercizio precedente, in conseguenza a rettifiche di valore nette su crediti pari a 88,7 milioni di euro. In diminuzione anche il margine di intermediazione, passato da 120,63 milioni a 91,22 milioni di euro (-24,4%).

A fine 2016 il Common Equity Tier 1 Ratio era pari all’11,37%, rispetto a una soglia minima a regime dell’8,5%. Sempre a fine esercizio gli impieghi vivi verso la clientela erano scesi del 33,2% a circa 515 milioni di euro, mentre i crediti deteriorati si erano ridotti del 14% a 291,4 milioni; Il tasso di copertura delle “attività deteriorate” è risultato pari al 53,3% (41,6% a inizio anno).

Il consiglio di amministrazione di Banca Intermobiliare, in coerenza con le linee strategiche di Veneto Banca, ha deliberato le linee guida del piano strategico di sviluppo: al termine di una attività di analisi e ridefinizione del posizionamento strategico dell’istituto, ha definito una strategia della banca quale piattaforma di private banking di fascia alta, potenzialmente espandibile per aggregazioni, in una logica “stand alone” rispetto al perimetro del gruppo bancario Veneto Banca. Le linee guida strategiche prevedono un immediato ritorno ad una missione di puro “Private Banking”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.