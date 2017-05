Banca Finnat, i numeri del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

10 mag 2017 ore 13:18

Banca Finnat ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con un utile netto di 1,57 milioni di euro, in flessione del 20,8% rispetto agli 1,99 milioni registrati nei primi tre mesi dello scorso anno, in conseguenza a maggiori costi operativi e a un aumento delle rettifiche su crediti e attività finanziarie disponibili per la vendita. In leggero aumento, invece, il margine di intermediazione che è cresciuto da 15,01 milioni a 15,11 milioni di euro (+0,6%), mentre il risultato della gestione finanziaria è sceso da 15,06 milioni a 14,53 milioni di euro.

A fine marzo il CET1 Capital Ratio era pari al 27,8%, ampiamente superiore ai requisiti di capitale minimo, a livello consolidato, richiestici dalla Banca d’Italia a conclusione del processo di revisione prudenziale (SREP).

I vertici dell’istituto prevedono che il risultato finale del 2017 non sarà inferiore a quello dello scorso anno, che comprendeva significativi ricavi per commissioni di performance riferiti alla controllata InvestiRE SGR.

