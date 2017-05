Banca Carige, in rosso il primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

Banca Carige ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con una perdita netta di 41,1 milioni di euro, valore che si confronta con il rosso di 39,86 milioni contabilizzato nei primi tre mesi dello scorso anno. Il risultato finale ha scontato rettifiche su crediti per cassa a clientela per 76,2 milioni, oneri non operativi per circa 14,5 milioni lordi (10,3 milioni netti) rappresentati da canone DTA (3,5 milioni lordi; 2,5 milioni netti) e tributi e altri oneri di sistema quali i contributi ordinari al fondo di risoluzione nazionale (7,5 milioni lordi e 5,5 milioni netti) e rettifiche di valore sulla partecipazione nel Fondo Atlante (3,5 milioni lordi e 2,3 milioni netti).

Al contrario, il risultato della gestione finanziaria è aumentato da 70,64 milioni a 74,89 milioni di euro, mentre il margine di intermediazione è sceso del 5,1%, passando da 158,32 milioni a 150,29 milioni, in seguito alla flessione del 15,5% del margine di interesse.

A fine marzo il Common Equity Tier1 era pari al 10,9%.

Sempre a fine marzo gli impieghi alla clientela ammontavano a 21 miliardi di euro, in leggera flessione rispetto ai 21,1 miliardi di inizio anno. Alla stessa data i crediti deteriorati lordi erano pari a 7,3 miliardi di euro, con un coverage in aumento al 46,4% (45,4% a fine 2016). In termini netti il portafoglio è rimasto sostanzialmente invariato intorno ai 3,9 miliardi (4 miliardi a fine 2016).

A fine 2016 il portafoglio titoli di Banca Carige era pari a 1,7 miliardi di euro, con un basso profilo di rischio in termini di dimensione e duration.

